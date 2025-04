RserL@n ofereix el sistema perfecte per a les reserves online

Amb eficiència i organització, GPS Informatics, amb seu a Avinguda de Vicent Andrés Estellés, 1, D, a Carlet, presenta el seu servei de reserves online RserL@n, una solució ideal per a que els teus clients puguen fer reserves 24 hores al dia, des de qualsevol lloc i a qualsevol hora.

RserL@n centralitza les reserves en una plataforma online que permet gestionar-les de manera senzilla, deixant de costat la tradicional agenda física i millorant l’eficiència del teu negoci. Aquest sistema es pot utilitzar tant per a clients que no disposen de software informàtic com per aquells que ja el tenen, integrant-se perfectament amb el menú de les reserves del calendari online en el software TPV.

A més, el servei ofereix diverses opcions de recordatori de reserva a través de correu electrònic, missatge tradicional i WhatsApp, facilitant la comunicació amb els clients.

RserL@n inclou:

Instal·lació del software amb formació posterior.

amb formació posterior. Suport telefònic personalitzat i actualitzacions regulars .

i . Accés remot al dispositiu mòbil i ordinador per gestionar les reserves.

i per gestionar les reserves. Cursos formatius regulars per a un ús òptim del sistema.

Amb RserL@n, oblidat de les complicacions de la gestió de reserves i dóna a la teva empresa un salt qualitatiu!