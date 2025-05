GesL@n ERP, gestió empresarial per a PYMES

GesL@n ERP és la solució integral per a quasi qualsevol tipus d’empresa, des de comerços i supermercats fins a tallers i empreses de fabricació i distribució.

Per això, GPS Informatics, amb seu a Carlet, ofereix a través de L@ndín Software esta aplicació flexible i fàcilment adaptable a un gran nombre de sectors.

Els seus menús personalitzables, que la converteixen en una opció fàcil i ràpida de navegar, fan de GesL@n ERP una aplicació de gran eficàcia per a la gestió del seu negoci.

Enllaçada amb a3con i ERP mobile, esta aplicació multiempresa per a entorns Microsoft Windows permet gestionar pressupostos i comandes, tarifes de compra i venda, màrgens de venda, cobraments i pagaments, permisos per empleat, inventaris i transferències i l’entrada i eixida d’stock, entre d’altres. Així mateix, ofereix solucions per sincronitzar dades entre delegació i central, exportar factures, configurar articles amb múltiples propietats o generar etiquetes i comandes a proveïdors des de documents de venda.

GesL@n ERP compta amb altres característiques destacades com els mòduls de control de magatzem i de vendes TPV, nombre ilimitat de famílies, subfamílies, propietats i articles, formats i informes personalitzables i la possibilitat de bloquejar clients i proveïdors.

Pel que fa a la qualitat del servei, destaca la instal·lació i formació amb la compra del programa, unit al suport telefònic personalitzat i actualitzacions regulars i, fins i tot, la possibilitat d’accedir en remot al seu ordinador. El servei es completa amb la impartició regular de cursos formatius.