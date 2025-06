Hotel@n, el software perfecte per als hotels

HoteL@n és una solució de programari desenvolupada per GPS Informatics, SL, dissenyada per a la gestió integral d’establiments hotelers i allotjaments de turisme rural.

Aquest sistema destaca per la seva interfície visual i intuïtiva, que permet optimitzar les operacions diàries i reduir la duplicació de tasques, oferint així una gestió més eficient del negoci.

Aquest software, permet crear i administrar fitxes detallades de clients, hostes i agències, facilitant un seguiment personalitzat i eficient. També inclou eines per a la previsió d’ingressos i ocupació, així com la definició de tarifes per temporada, millorant la planificació estratègica.

Altra de les vessants és que ofereix opcions de facturació per habitació, reserva, client o agència, i permet la facturació de serveis addicionals, adaptant-se a diverses necessitats operatives. Per altra banda, facilita l’enviament d’estadístiques a l’INE i la comunicació amb la Guàrdia Civil, tant per via telemàtica com en paper, assegurant el compliment de les normatives vigents.

En resum, HoteL@n és una eina completa i adaptable que proporciona una gestió eficient i centralitzada per a establiments hotelers, millorant la productivitat i l’experiència del client.