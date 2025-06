Alzijoya: 35 anys d’experiència, elegància i personalització

Alzijoya és una joieria de referència amb més de 30 anys d’experiència en la fabricació artesanal de joies.

Esta trajectòria és garantia d’un treball rigorós, personalitzat i amb materials de primera qualitat, cosa que converteix cada peça en un símbol de durabilitat i elegància.

El seu compromís amb l’artesania i l’excel·lència es reflecteix en una àmplia varietat de joies per a dona, home i nadó, incloent peces exclusives d’or 100%. Alhora, compta amb col·leccions especials per a moments assenyalats, com comunions i casaments. A més, Alzijoya ofereix certificat d’autenticitat, servei de gravat i un any de garantia per a cada joia, amb preus de fàbrica sense intermediaris.

A la botiga d’Alzijoya a Alzira, situada al Centre Comercial Carrefour, els clients poden gaudir d’un espai de més de 120 m² dedicat a l’exposició de joies d’alta qualitat. Un showroom que reuneix més de 20 marques de joieria i rellotgeria, oferint opcions per a tots els gustos i pressupostos.

A més del seu catàleg variat, Alzijoya destaca pel servei d’assessorament personalitzat i la possibilitat de crear joies fetes a mida, adaptant-se a les idees i preferències de cada client.

Alzijoya és més que una joieria: és un taller d’orfebreria on es combinen la tradició i la innovació per donar vida a joies úniques. El seu equip acompanya el client en tot el procés de selecció o disseny, garantint una experiència pròxima, professional i satisfactòria.

Si busques una peça que conte una història, Alzijoya és el lloc ideal per fer-la realitat.