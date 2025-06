Menul@n, la teua solució per a la gestió de cafeteries i restaurants

Tens un bar, cafeteria, restaurant, pub, panaderia o pizzeria? Busques una solució informàtica per gestionar el teu establiment? GPS Informatics té la solució.

El distribuidor situat a Carlet ofereix, a través de L@ndín Software, una aplicació de gran eficàcia: Menul@n.

Dissenyada especialment per a pantalles tàctils i amb finestres de treball totalment personalitzables, esta aplicació visual per a entorns Microsoft Windows permet la parametrització d’operacions amb possibilitat d’establir diferents tipus de descompte, la gestió de diferents formes de cobrament, l’enviament de factures, el control d’invitacions i comissions per empleat o l’obertura ilimitada de torns i caixes.

Menul@n compta, a més, amb nombre il·limitat de salons i localitzadors, parking de tickets i enviament de comandes amb zones il·limitades, diversos tipus de tarifa per article, possibilitat de gestionar tarifes il·limitades, ofertes i caixa cega. L’aplicació integra un mòdul de control de magatzem i permet aconseguir informes de consum d’articles i vendes per empleat. Així mateix, enllaçada amb HoteL@n, pot carregar despeses en habitacions.

Menul@n també està enllaçada amb OrderL@n i integrada amb a3con. Pel que fa a la qualitat del servei, este inclou la instal·lació i formació amb la compra del programa, suport telefònic personalitzat, actualitzacions regulars, possibilitat d’accés remot al teu ordinador i importació regular de cursos formatius.

No t’ho penses més, Menul@n és la solució perfecta per a la teua cafeteria o restaurant!