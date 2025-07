Cullera tindrà un nou ‘Espai Jove’ de més de 200 m² al centre urbà

L’Ajuntament aposta per un espai modern, versàtil i obert a les iniciatives juvenils

Els i les joves de Cullera comptaran prompte amb una nova infraestructura dedicada a l’oci, la cultura i la creativitat juvenil.

L’Ajuntament ha anunciat la construcció d’un nou ‘Espai Jove’ de més de 200 m², ubicat al centre urbà, concretament al carrer Sant Llorenç, número 10.

El Plenari municipal va aprovar ahir una modificació pressupostària per a l’adquisició del local, una antiga nau industrial que anteriorment acollia tallers del Programa de Formació i Qualificació Bàsica en Fusteria i Moble.

L’espai es condicionarà amb un disseny diàfan i flexible, permetent la creació de zones que podran adaptar-se segons l’activitat, unificant o separant àrees segons les necessitats.

Un espai per a la participació i el desenvolupament juvenil

El regidor de Joventut, Àlex Morales, ha remarcat que es tracta d’un projecte “pensat específicament per a les necessitats dels joves”, i que complix amb una demanda històrica de la població adolescent: disposar d’un espai propi, funcional i cèntric.

“És un espai de referència per a la joventut, on es podrà fomentar la participació activa i desenvolupar iniciatives proposades pels propis joves del municipi”, ha afirmat Morales.

L’‘Espai Jove’ estarà obert de dilluns a diumenge i inclourà:

Activitats culturals, esportives, de salut mental i reforç educatiu

Tallers de formació i desenvolupament d’habilitats socials

Zones d’esbarjo amb jocs de taula, futbolins, billars i videojocs

Espais per a exposicions, presentacions i esdeveniments juvenils

Adequació i modernització del local

Per a fer possible esta transformació, l’Ajuntament durà a terme actuacions com:

Reforma de l’envoltant de l’edifici i el paviment

Millora del condicionament tèrmic i acústic

Instal·lació de sistemes audiovisuals i adaptacions d’electricitat, fontaneria i sanejament

Este projecte suposa una aposta clara pel futur de la joventut de Cullera, amb la creació d’un espai modern, accessible i orientat a l’oci alternatiu i saludable.