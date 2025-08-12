Celebrem el dia internacional de la joventut, 12 d’Agost.

12 d’agost, se celebra el dia internacional de la joventut, actualment considerada la generació més preparada de la història, amb un nivell formatiu i competències digitals sense precedents.
Tot i aixó, és la generació que més tarda en eixir del niu dels pares,condicionat pels preus elevats i la inestabilitat laboral, que retarden cada vegada més l’emancipació, fan que la joventut no puga viure una vida plena i amb amb autonomia, dificultant la construcció de projectes de futur estables, com formar una família, invertir en educació contínua o desenvolupar una carrera professional sense la pressió constant de la precarietat econòmica.
En el Dia Mundial de la Joventut, també es reconeix la implicació social dels joves, que van demostrar durant la DANA d’octubre de 2024 la seua capacitat d’organització i resposta en situacions d’emergència.
El president del Consell de la Joventut ha subratllat que, a més de l’emancipació, cal abordar problemes com els salaris baixos i la salut mental. Com a principal repte, ha llançat un missatge clar: “Ens han d’escoltar”.