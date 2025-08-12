La celebració de les Cucanyes i el Pato de Benifaió donen el tret d’eixida a la primera setmana gran de les festes

Ni l’alcaldessa es lliura de l’aigua en les tradicionals cucanyes de Benifaió.
Les Festes Patronals 2025, que s’estenen fins al 22 d’agost, ja omplin de vida els carrers d’esta localitat de la Ribera Alta, que dedica les festivitats de l’estiu a la Mare de Déu d’Agost, Sant Roc, Sant Gaietà, Sant Isidre, la Divina Aurora i Santa Bàrbara
Les Cucanyes i el Pato corren a càrrec de les Clavariesses de la Mare de Déu d’Agost 2025, en quedar enguany sense representació el col·lectiu de clavaris.
Esta tradició ha anat adaptant-se al pas del temps, incorporant l’aigua a les Cucanyes per combatre la calor i eliminant els ànecs de la festa del Pato per quedar-se amb l’element lúdic i participatiu.
Les Clavariesses, un grup de 25 joves de 22 anys, participen en la vida social i cultural del poble al llarg de l’any, esperant amb ganes la seua setmana i, especialment, la festivitat de la Mare de Déu d’Agost, que les connecta amb les clavariesses precedents.
Després de les Cucanyes a la Plaça Major, quan els xiquets i xiquetes ja han aconseguit tots els caramels, les Clavariesses i els seus acompanyants es desplacen fins a la Font de la Carrasca, on menuts i grans continuen la festa.
Des del consistori conviden tot el món a descobrir les festes de Benifaió, algunes d’elles amb títols, com la coneguda com a Processó del Foc en honor a la Divina Aurora, declarada festa d’interés turístic local i bé immaterial de rellevància local. El 22 d’agost les festes acabaran amb la festivitat de Santa Bàrbara.