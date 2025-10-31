Alzijoya Alzira: l’art de la joieria artesanal a preu de fàbrica

Alzijoya combina joieria artesanal, elegància i proximitat per oferir peces úniques i personalitzables.
Qualitat, disseny i preus directes de taller fan d’Alzijoya un referent en joieria a Alzira.
Amb més de tres dècades dedicades a la joieria artesanal, Alzijoya reforça la seua posició com a referent local en creació i venda de productes de luxe a preu assequible. Situada en un espai acollidor i actual al centre comercial Carrefour Alzira, la firma aporta elegància, innovació i proximitat al consumidor valencià.
Els clients poden trobar des d’aliances de boda, medalles religioses, pendents de perla o diamant, fins a col·leccions exclusives minimalistes i colgants escultòrics. A més, la possibilitat de personalitzar peces segons mesures i disseny fa d’Alzijoya una opció única per regals carregats de significat.
El compromís amb la qualitat artesana, els materials de primera i els preus directes de taller converteix Alzijoya en una joieria de confiança per a tota la família. Amb un servei postvenda que inclou restauració i manteniment, les seues peces estan dissenyades per a durar tota la vida.