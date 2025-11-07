Hotel@n: la solució integral per a una gestió hotelera eficient

Una plataforma digital que centralitza reserves, facturació i atenció al client amb accés des de qualsevol dispositiu.
Hotel@n, desenvolupada per GPS Informatics, combina eficiència, seguretat i suport personalitzat per al sector hoteler.
Gestionar un allotjament turístic o un hotel mai havia sigut tan fàcil. Hotel@n ofereix una eina completa i intuïtiva per a administrar reserves, entrades i eixides, facturació i atenció al client de manera ràpida i sense complicacions. És el moment d’oblidar les tasques repetitives i apostar per una gestió moderna, automatitzada i segura.
Pensat per a donar control total i informació en temps real, el sistema s’adapta a les necessitats específiques del sector turístic. Amb Hotel@n Mobile, la gestió viatja amb tu: pots accedir-hi des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, directament des del teu dispositiu mòbil.
Recolzat per l’experiència de GPS Informatics, el programa inclou assessorament personalitzat, instal·lació i formació gratuïta, a més d’actualitzacions periòdiques que garanteixen el millor rendiment i seguretat.
Amb Hotel@n, estalvies temps, millores l’atenció al client i optimitzes el dia a dia del teu negoci.
Per a més informació, truca al 962 534 068 i descobreix com aquesta solució pot transformar la manera de gestionar el teu allotjament.