Rizol@n, la solució més completa per a centres d’estètica i perruqueries

Rizol@n simplifica la gestió de centres d’estètica i perruqueries amb un software tàctil i intuïtiu
Organitza cites, controla stock i fidelitza clients de manera ràpida i eficient amb el suport de GPS Informatics
Encara dediques massa temps a organitzar cites, controlar stock o gestionar vendes al teu centre d’estètica o perruqueria? És moment de modernitzar la teua gestió amb Rizol@n, el software tàctil que simplifica totes aquestes tasques d’una manera ràpida, intuïtiva i sense complicacions.
Amb Rizol@n podràs gestionar l’agenda de clients, organitzar torns, controlar el stock i facturar en un parell de clics, tot mentre millores la fidelització dels teus clients amb recordatoris i històrics personalitzats. A més, la interfície tàctil facilita l’ús diari, fent que tot el personal pugui treballar de manera més eficient i còmoda.
Amb el suport de GPS Informatics, disposes d’un servei informàtic personalitzat: assessorament professional, instal·lació i formació gratuïta, així com actualitzacions periòdiques per garantir el millor rendiment. Rizol@n és l’aliat perfecte per estalviar temps, optimitzar la gestió i oferir un servei d’excel·lència als teus clients.
Crida al 962 534 068 i descobreix com Rizol@n pot transformar el dia a dia del teu centre d’estètica o perruqueria.