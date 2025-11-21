Alzijoya Alzira: artesania de qualitat i joies úniques a preus de taller

Alzijoya Alzira combina artesania i elegància oferint joies úniques a preus de taller
Aliances, medalles i arracades personalitzades amb materials de primera qualitat i servei postvenda complet
Amb més de tres dècades dedicades a l’ofici de la joieria artesanal, Alzijoya s’ha convertit en un referent indiscutible per a qui busca elegància i exclusivitat sense renunciar a un preu accessible.
Ubicada en un espai modern i agradable dins del centre comercial Carrefour Alzira, la joieria fusiona tradició i creativitat per oferir peces que enamoren a primera vista.
El seu catàleg destaca per la varietat: aliances de boda elaborades amb precisió, medalles i detalls religiosos, arracades amb perles o diamants, col·leccions d’estil actual i penjolls que reflecteixen personalitat i bon gust. A això s’hi suma la possibilitat de crear peces completament a mida, adaptades a les preferències, formes o mides de cada client, convertint cada joia en un detall verdaderament especial.
Fidels a la seua filosofia artesanal i a la utilització de metalls i pedres de primera qualitat, Alzijoya manté preus de taller que fan accessible el luxe sense perdre l’essència ni el valor afegit del treball manual. El seu servei postvenda —des de la restauració fins al manteniment de peces— assegura que cada joia es mantinga tan perfecta com el primer dia.
Alzijoya Alzira continua apostant per crear joies amb història, peces pensades per acompanyar moments inolvidables i perdurar tota la vida.