MENUL@N: la solució més intel·ligent per al teu restaurant, bar o cafeteria

MENUL@N ofereix una gestió integral i tàctil per restaurants, bars i cafeteries
Controla comandes, cobraments, estoc i personal de manera ràpida, intuïtiva i eficient
Encara gestiones comandes i cobraments de manera manual? És hora d’optimitzar el teu negoci amb MENUL@N, el programari tàctil per a hostaleria que et permet tindre-ho tot sota control, de manera ràpida, intuïtiva i eficient.
Funcionalitats principals
Amb MENUL@N pots gestionar:
- Comandes i cobraments des de qualsevol punt de venda.
- Control d’estoc i magatzem amb actualització automàtica.
- Connexió directa amb cuina per agilitzar els serveis.
- Gestió de personal i vendes per empleat.
- Informes i estadístiques en temps real per millorar els resultats.
Avantatges addicionals
- Tot en un únic sistema, adaptat a les necessitats de bars, restaurants i cafeteries.
- Amb GPS Informatics, servei complet amb instal·lació i formació gratuïtes, suport tècnic personalitzat i actualitzacions constants.
Modernitza el teu local i simplifica la gestió amb MENUL@N.
Truca’ns al 962 534 068 i informa’t sense compromís.