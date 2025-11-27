El Betlem Monumental de Miguel Ángel Falcó a Cullera: 50 anys, més de 3.000 figures i més de 100 m²

L’obertura i benedicció tindrà lloc el pròxim 30 de novembre, i es podrà visitar de manera gratuïta fins al 6 de gener a la planta baixa de la Residència Municipal.
El tradicional Betlem Monumental de Miguel Ángel Falcó, un dels més emblemàtics i referents del Nadal valencià, celebra enguany el seu 50é aniversari.
Amb més de 3.000 figures artesanals i una superfície que supera els 100 metres quadrats, es consolida com una de les mostres pessebristes més grans i veteranes de la Comunitat Valenciana.
La inauguració i benedicció serà el diumenge 30 de novembre, en un acte que comptarà amb l’acompanyament musical de la Coral Stella Maris i els cors infantils de l’Ateneu Musical i l’SMI Santa Cecília. Per segona vegada en tota la seua història, el betlem abandona la casa del seu autor degut a la seua gran dimensió i s’exposarà a la Residència Municipal. L’únic precedent es remunta a fa més de 30 anys, quan va ser instal·lat a la parròquia de la Sang.
L’entrada serà lliure, i el betlem obrirà tots els dies fins al 6 de gener, amb horari de 10 a 13.30 h i de 17 a 20 h, excepte els dies 24, 25 i 31 de desembre, en què només obrirà de matí, i l’1 de gener, amb horari exclusivament de vesprada.
L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha ressaltat la dedicació i passió de Falcó:
«Hi ha tradicions que no sols resisteixen al pas del temps, sinó que creixen amb ell i es fan més grans i estimades. Són 50 anys de vida, i este betlem ho celebra amb més força que mai, necessitant un escenari més ampli: més de 3.000 figures, més de 100 metres quadrats d’escenes, paisatges i detalls que converteixen la visita en un autèntic viatge».
Mayor ha afegit:
«A Cullera, cada Nadal té un batec propi, el batec que prové de les mans d’un home que porta mig segle transformant la màgia del Nadal en art. Miguel Ángel ha creat un univers nadalenc on cada any descobrim noves propostes».
Mig segle de tradició pessebrista
Durant 50 nadals, Miguel Ángel Falcó ha anat construint, ampliant i perfeccionant un betlem que combina milers de figures i desenes d’elements i escenes que ofereixen una experiència única. Una passió que naix al si de la seua família, on el seu pare ja cultivava esta afició.
Amb el suport de l’Ajuntament de Cullera, el Betlem Monumental s’ha convertit en una cita imprescindible del calendari nadalenc, tant per al veïnat de la ciutat com per a visitants d’altres municipis i de tota la Comunitat Valenciana.
Les figures estan elaborades amb pasta de fusta i fang, i el seu autor ha dedicat quatre mesos al costós muntatge d’esta edició. Entre les escenes representades s’hi poden trobar:
– el naixement,
– l’anunciació a la Mare de Déu,
– la visita a Santa Isabel,
– el somni de José,
– el pelegrinatge i la posada,
– l’adoració dels pastors,
– el rei Herodes,
– la cavalcada dels Reis,
– el degollament dels innocents,
– la fugida a Egipte,
– la presentació al temple, entre moltes altres.