Alzijoya Alzira: l’art de la joieria artesanal a preu de fàbrica

Alzijoya Alzira combina joieria artesanal de luxe amb preus de fàbrica
Aliances, medalles i col·leccions personalitzades amb servei postvenda de confiança
Amb més de tres dècades d’experiència, Alzijoya s’ha consolidat com a referent local en joieria artesanal, oferint productes de luxe a preu assequible. Situada al centre comercial Carrefour Alzira, la firma combina elegància, innovació i proximitat amb el consumidor valencià.
Els clients poden trobar aliances de boda, medalles religioses, pendents de perla o diamant, així com col·leccions minimalistes i colgants escultòrics exclusius. A més, la possibilitat de personalitzar les peces segons mesures i disseny converteix Alzijoya en una opció única per a regals plens de significat.
El compromís amb la qualitat artesana, els materials de primera i els preus directes de taller fa d’Alzijoya una joieria de confiança per a tota la família. A més, amb un servei postvenda que inclou restauració i manteniment, les peces estan dissenyades per a durar tota la vida.