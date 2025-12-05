RIBERA
TELEVISIÓ

Alzijoya Alzira: elegància i tradició amb esperit innovador

Alzijoya Alzira combina tradició artesanal i disseny contemporani en joies úniques i personalitzables.


La botiga ofereix qualitat, creativitat i un servei integral per a clients que valoren peces amb significat i elegància.

Amb més de 30 anys d’experiència en l’art de la joieria, Alzijoya Alzira s’ha consolidat com un referent per als amants de les peces úniques i fetes a mà. Situada al cor del Centre Comercial Carrefour Alzira, la botiga combina la calidesa de l’artesania tradicional amb un disseny actual i acollidor.

La firma ofereix un ampli catàleg que inclou:

  • Anells de compromís
  • Joies religioses
  • Col·leccions contemporànies, amb línies minimalistes i detalls exclusius

Cada peça reflecteix un equilibri perfecte entre creativitat, qualitat i personalització, permetent al client adaptar mides, materials i dissenys segons el seu gust.

El seu compromís amb la qualitat artesana i els preus directes de taller fan d’Alzijoya una opció de confiança per a qui busca joies amb valor sentimental. A més, el seu servei postvenda integral, que inclou restauració i manteniment, garanteix que cada creació conserve la seua bellesa durant anys.

    RELACIONAT

    ® Grup Televisio 2022.
    Tots els drets reservats