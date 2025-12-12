GesL@n TPV: tecnologia al servei del comerç local

GesL@n TPV facilita la gestió integral dels comerços locals amb tecnologia intuïtiva
Una solució digital completa per a vendes, estoc i administració amb suport personalitzat
Cada vegada més negocis aposten per la digitalització, i GesL@n TPV s’ha convertit en una eina indispensable per a tots aquells que volen gestionar el seu comerç amb facilitat i precisió.
Desenvolupat per GPS Informatics, aquest sistema integra totes les funcionalitats necessàries per a controlar vendes, estoc, torns i magatzem des d’una única plataforma intuïtiva i personalitzable.
Amb informes en temps real i una interfície senzilla, GesL@n TPV permet millorar l’eficiència diària del negoci, reduir errors i optimitzar el temps dels treballadors. Des de la gestió de cobraments fins a l’administració del personal, tot està pensat per oferir una visió global i immediata del funcionament de la botiga.
A més, GPS Informatics ofereix instal·lació i formació gratuïta, així com suport tècnic personalitzat i actualitzacions constants, garantint que cada client obtinga el màxim rendiment del programa.
Amb GesL@n TPV, modernitzar el teu comerç és més fàcil que mai: una solució pràctica, segura i adaptada al dia a dia dels negocis valencians.