Hotel@n: gestió hotelera eficient i senzilla

Hotel@n: gestió hotelera eficient i sense complicacions
Eina completa per a reserves, facturació i atenció al client amb control en temps real i accés mòbil
Gestionar un hotel o allotjament turístic mai havia estat tan fàcil. Hotel@n ofereix una eina completa i intuïtiva per administrar:
- Reserves i check-in/check-out
- Facturació
- Atenció al client
Tot de manera ràpida, segura i sense complicacions, eliminant tasques repetitives i apostant per una gestió moderna i automatitzada.
El sistema proporciona control total i informació en temps real, adaptant-se a les necessitats específiques del sector turístic. Amb Hotel@n Mobile, la gestió viatja amb tu, permetent accedir-hi des de qualsevol lloc i en qualsevol moment des del teu dispositiu mòbil.
Desenvolupat per GPS Informatics, el programa inclou:
- Assessorament personalitzat
- Instal·lació i formació gratuïta
- Actualitzacions periòdiques que asseguren rendiment i seguretat òptims
Amb Hotel@n, estalvies temps, millores l’atenció al client i optimitzes el dia a dia del teu negoci.
Truca al 962 534 068 i descobreix com transformar la gestió del teu allotjament.