Hotel@n: gestió hotelera eficient i senzilla

Eina completa per a reserves, facturació i atenció al client amb control en temps real i accés mòbil

Gestionar un hotel o allotjament turístic mai havia estat tan fàcil. Hotel@n ofereix una eina completa i intuïtiva per administrar:

  • Reserves i check-in/check-out
  • Facturació
  • Atenció al client

Tot de manera ràpida, segura i sense complicacions, eliminant tasques repetitives i apostant per una gestió moderna i automatitzada.

El sistema proporciona control total i informació en temps real, adaptant-se a les necessitats específiques del sector turístic. Amb Hotel@n Mobile, la gestió viatja amb tu, permetent accedir-hi des de qualsevol lloc i en qualsevol moment des del teu dispositiu mòbil.

Desenvolupat per GPS Informatics, el programa inclou:

  • Assessorament personalitzat
  • Instal·lació i formació gratuïta
  • Actualitzacions periòdiques que asseguren rendiment i seguretat òptims

Amb Hotel@n, estalvies temps, millores l’atenció al client i optimitzes el dia a dia del teu negoci.
Truca al 962 534 068 i descobreix com transformar la gestió del teu allotjament.

