RIBERA
TELEVISIÓ
Agricultura
Economia
Cultura
Societat
Educació
Successos
Esports
Política
Entreteniment
Sanitat
Medi Ambient
Festes
X
La Ribera
PUBLICITAT
Contacte
X
Ribera Televisió
gener 2, 2026
1:36 pm
RELACIONAT
Servei ininterromput de Metrovalencia i tramvia en Cap d’Any
31 de desembre de 2025
Pluges extremes a València: més de 200 avisos i rescats sense víctimes
29 de desembre de 2025
Pluges de més de 250 l/m² provoquen rescats i desbordaments sense víctimes a València
29 de desembre de 2025
® Grup Televisio 2022.
Tots els drets reservats
AVISO LEGAL
POLITICA DE PRIVACITAT I COOKIES
POLÍTICA DE COOKIES
AVISO LEGAL
POLITICA DE PRIVACITAT I COOKIES
POLÍTICA DE COOKIES