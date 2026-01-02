Hotel@n: gestió eficient i completa per al teu allotjament

Gestiona reserves, facturació i comunicació amb els clients de manera eficient i des de qualsevol lloc amb Hotel@n i Hotel@n Mobile.
La plataforma de GPS Informatics ofereix control en temps real, assessorament expert i actualitzacions constants per optimitzar el teu allotjament.
Encara perds hores en tasques repetitives al teu hotel o allotjament turístic? Ha arribat el moment d’actualitzar la teua manera de treballar i donar un salt qualitatiu. Amb Hotel@n, pots controlar reserves, entrades i eixides, facturació i comunicació amb els clients de manera senzilla, ràpida i eficient.
La plataforma ofereix una visió completa i en temps real de tot el que passa al teu negoci, amb la seguretat d’utilitzar una eina creada específicament per al sector hoteler. A més, amb Hotel@n Mobile, tota aquesta gestió es trasllada al teu telèfon, perquè puguis actuar des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.
De la mà de GPS Informatics, comptaràs amb servei informàtic a mida: assessorament expert, instal·lació i formació gratuïta, i actualitzacions constants que asseguren un funcionament òptim. Hotel@n és el company ideal per estalviar temps, millorar l’experiència del client i agilitzar la gestió quotidiana del teu allotjament.
Truca al 962 534 068 i descobreix com Hotel@n pot revolucionar la gestió del teu negoci.