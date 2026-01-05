El 1·1·2 reforça el seu personal més d’un 30 % en la Nit de Reis a la Comunitat Valenciana

El 1·1·2 reforça el seu personal més d’un 30 % durant la Nit de Reis per fer front al temporal de pluges i neu
S’activen protocols especials de protecció civil i recomanacions de seguretat per a cavalcades i zones de risc
El telèfon d’Emergències 1·1·2 Comunitat Valenciana reforçarà el seu personal més d’un 30 % durant la nit de la festivitat dels Reis Mags, coincidint enguany amb un episodi de pluges, neu i baixes temperatures. L’objectiu és atendre incidències relacionades amb la celebració i donar resposta davant qualsevol eventualitat causada pel temporal.
La sala d’atenció de trucades comptarà el dia 5 amb 63 persones entre operadors, coordinadors i supervisors, respecte a les 55 habituals. El reforç més gran es produeix en el torn de nit, amb 12 persones davant les 9 habituals, un augment del 33 %.
El Centre de Coordinació d’Emergències (CCE) va emetre un avís especial segons les previsions d’AEMET, indicant pluges i nevades amb major afectació els dies 4 i 5 de gener, amb neu a cotes mitjanes i baixes a les serres de la Comunitat Valenciana.
A més, s’ha activat la situació 0 del Procediment d’Actuació de Nevades a les comarques de Els Ports i Alt Maestrat per carreteres afectades per la neu.
La secretària autonòmica d’Emergències i Interior, Irene Rodríguez, ha destacat que aquest increment de personal garanteix un millor servei davant l’episodi meteorològic i la major afluència de vehicles, amb especial atenció a zones d’ombra on poden aparèixer plaques de neu.
Rodríguez ha indicat que s’han difós avisos als municipis i organismes per activar els plans de protecció civil i establir mesures preventives, incloent possibles canvis d’horaris o cancel·lacions dels actes de Reis si el temporal ho requereix.
Finalment, ha recordat les mesures preventives en cas que es facen les cavalcades:
- Evitar aglomeracions i carrers estrets.
- Vigilar els més menuts en tot moment.
- Fixar un punt de trobada.
- No baixar a la calçada a recollir caramels, respectant valles i instruccions dels organitzadors i personal de seguretat.