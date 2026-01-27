Benifaió reasfalta i millora prop de 2.000 m² de vies urbanes

Inversió municipal de prop de 80.000 euros en diferents carrers
Millora de la seguretat i la circulació viària en zones deteriorades
L’Ajuntament de Benifaió ha executat un nou projecte de reasfaltat en diversos punts del municipi amb l’objectiu de millorar l’estat de les vies urbanes i la circulació viària en aquelles zones que presentaven un major deteriorament.
Les actuacions han suposat una inversió municipal pròxima als 80.000 euros, que, segons ha destacat l’alcaldessa de Benifaió, Marta Ortiz, permetran “una millora urbanística i de circulació necessària en diversos punts concrets de la població”.
La major part de la inversió s’ha destinat a la urbanització Pla de les Clotxes, tot i que també s’han executat millores en trams de la Carrer Nou, l’Avinguda Papa Joan XXIII, el Carrer Muza i el Carrer Sant Marcial.
Els treballs realitzats han inclòs tasques de pavimentació, asfaltat i pintura de la superfície de la calçada, amb l’objectiu de garantir una major seguretat i confort per a vehicles i vianants.
En conjunt, les actuacions han permés millorar prop de 2.000 metres quadrats de vies urbanes, reforçant el compromís del consistori amb el manteniment i la millora de l’espai públic.