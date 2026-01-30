RIBERA
TELEVISIÓ
Agricultura
Economia
Cultura
Societat
Educació
Successos
Esports
Política
Entreteniment
Sanitat
Medi Ambient
Festes
X
La Ribera
PUBLICITAT
Contacte
X
Horta Televisió
gener 30, 2026
12:23 pm
RELACIONAT
Torrent ja té a punt els “santblaiets” per al 3 de febrer
28 de gener de 2026
Sanitat redueix més del 60 % el termini per intervenir quirúrgicament pacients amb risc vital a la Comunitat Valenciana
28 de gener de 2026
Sanitat inicia un estudi de tres anys per analitzar l’impacte de la DANA en la salut mental de la població afectada
29 de gener de 2026
® Grup Televisio 2022.
Tots els drets reservats
AVISO LEGAL
POLITICA DE PRIVACITAT I COOKIES
POLÍTICA DE COOKIES
AVISO LEGAL
POLITICA DE PRIVACITAT I COOKIES
POLÍTICA DE COOKIES