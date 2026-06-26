Pérez Llorca, assisteix a la reunió de la Comissió Mixta a Algemesí

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha participat a Algemesí en la segona Comissió Mixta per a la reconstrucció de les zones afectades per les riuades d’octubre de 2024.
El cap del Consell ha destacat la gestió del Pla ‘Endavant’, incloent el pròxim inici del pagament de 80.000 euros a les famílies de les víctimes mortals.
Pérez Llorca ha criticat el retard de més d’un any en la constitució de la comissió i ha exigit al Govern d’Espanya que accelere les actuacions pendents.
També ha denunciat que la Llei de Contractes de l’Estat bloqueja els ajuntaments, ja que només han pogut executar el 5% dels fons, cosa que ha provocat un retard en la reconstrucció.
A més, ha mostrat preocupació per la situació dels agricultors afectats, amb camps inservibles o inclosos en domini públic hidràulic, sense indemnitzacions adequades.
El Govern valencià ha defensat una postura de màxima exigència davant l’Administració de l’Estat, reclamant agilitzar tràmits i infraestructures pendents.
El repte és que aquestes demandes es convertisquen en acords concrets per a reactivar l’economia local i la recuperació dels municipis afectats per la riuada.