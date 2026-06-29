Benifaió rendeix homenatge als seus clubs i esportistes més destacats en la Gala de l’Esport 2026

La XI edició de la gala reconeix 16 distincions a esportistes i entitats de la temporada 2025/2026
L’Ajuntament destaca l’esforç, la constància i els èxits del teixit esportiu local en un acte celebrat al Centre Cultural Enric Valor
Benifaió va viure el passat 27 de juny de 2026 la XI Gala de l’Esport, un acte que va omplir el Centre Cultural Enric Valor i que va reunir un gran nombre de públic per a reconéixer els mèrits del seu teixit esportiu.
L’esdeveniment, organitzat per l’Ajuntament de Benifaió i el Consell Municipal d’Esports, va incloure la entrega de 16 distincions a esportistes, equips i entitats que han destacat durant la temporada 2025/2026. La cerimònia va començar amb un vídeo resum de les activitats esportives del municipi i, posteriorment, cada premi va anar acompanyat d’un vídeo d’agraïment dels guardonats.
Durant els seus discursos, l’alcaldessa de Benifaió, Marta Ortiz, i la regidora d’Esports, Bibiana Piles, van subratllar que aquests reconeixements tenen com a objectiu valorar l’esforç, la dedicació i la constància de totes les persones vinculades a l’esport local, destacant la importància dels èxits aconseguits al llarg de la temporada.
Entre les distincions atorgades destaquen C.D. Benifaió com a millor entitat esportiva, així com els reconeixements individuals a Samuel Rosaleny Maiques com a millor tècnic masculí i Xelo Navarro Mascarell com a millor tècnica femenina. També van ser premiats Juan Ramón Montalva Adán i Lola Arjís Navarro com a millors esportistes promesa.
En l’àmbit col·lectiu, van ser reconeguts equips com el Benjamí B del C.D. Benifaió, l’infantil femení del C.B. Marcelina, el sènior masculí del C.B. Marcelina i l’equip femení de Triesport Roquette.
La gala també va incloure reconeixements especials a la diversitat funcional per al Club de Busseig Kraken Benisub, a la trajectòria esportiva de Julio Duart Enguix, i a la gimnasta Cristina Bosch pel seu llegat esportiu. Finalment, es va reconéixer el títol de campiones d’Espanya de l’equip sènior absolut del Club de Gimnàstica de Benifaió.
Amb esta edició, Benifaió reafirma el seu compromís amb l’impuls de l’esport local i la promoció de valors com el treball en equip, l’esforç i la superació.