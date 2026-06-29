Benja Mompó aspira a liderar un govern progressista a Sueca en 2027

Al voltant de 200 persones donen suport a l’inici de la seua candidatura a l’alcaldia de Sueca
El diputat autonòmic inicia un procés d’escolta activa per a construir un projecte progressista i de canvi per a la ciutat
Benja Mompó ha fet aquest diumenge el primer pas per a optar a l’alcaldia de Sueca en les eleccions municipals de 2027, amb la presentació del seu projecte polític al Parc de l’Estació, en un acte que ha reunit al voltant de 200 persones entre militants, simpatitzants i veïns.
El lloc triat no ha sigut casual, ja que el Parc de l’Estació simbolitza un punt de partida i de canvi, segons va explicar el mateix Mompó, qui defensa un projecte polític basat en l’escolta activa i la construcció d’una alternativa per a Sueca.
Durant la seua intervenció, el diputat autonòmic ha anunciat oficialment la seua intenció de concórrer a les primàries del PSPV per a convertir-se en candidat socialista a l’alcaldia. Segons va explicar, la decisió arriba després de mesos de reflexió i converses amb militants, veïns, associacions i col·lectius socials, i va remarcar que el projecte naix de les seues “ganes de treballar per Sueca”.
Mompó va defensar la necessitat d’un canvi d’època a la ciutat, assegurant que Sueca està “estancada i paralitzada” i necessita nous projectes que impulsen els serveis públics i el desenvolupament local. També va criticar la crispació política i va apostar per una manera de fer política basada en el diàleg, el respecte i la coherència.
El candidat va afirmar que vol liderar un projecte progressista que pose el focus en les necessitats reals de Sueca, el Perelló i el Mareny de Barraquetes, i va reivindicar una ciutat amb més oportunitats, serveis i capacitat d’atraure ocupació i inversió.
Com a part d’aquesta nova etapa, Mompó va presentar la web benjamompo.es, un espai per a recollir propostes i fomentar la participació ciutadana. L’acte va finalitzar amb una trobada informal entre els assistents, al voltant d’una orxata i un granissat.
Aquest ha sigut el primer d’una sèrie de trobades que el candidat preveu mantindre durant els pròxims mesos dins d’un procés d’escolta activa per a elaborar un programa electoral conjunt amb la ciutadania.