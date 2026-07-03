Fortaleny s’incorpora a la Xarxa contra la Violència Masclista de la Diputació i completa la representació de la Ribera Baixa

La incorporació de Fortaleny eleva a 250 ajuntaments i 15 mancomunitats els membres de la xarxa, que arriba al 97 % de la població valenciana.
La Diputació destaca que les ajudes destinades als municipis adherits s’han duplicat en els últims tres anys, passant de 700.000 euros a 1,5 milions d’euros.
La Diputació de València ha aprovat la incorporació de Fortaleny a la Xarxa contra la Violència Masclista, una adhesió que permet completar la representació de tots els municipis de la Ribera Baixa dins d’esta plataforma de treball per la igualtat.
L’acord s’ha adoptat durant la XIII Assemblea de la Xarxa, celebrada a Alberic, on també s’han incorporat els municipis d’Estubeny, Tuéjar i Simat de la Valldigna, així com la Mancomunitat de la Safor.
Amb estes noves adhesions, la Xarxa suma 250 ajuntaments, 15 mancomunitats i el Consorci Pactem Nord, donant cobertura al 97 % de la població de les comarques valencianes.
Durant la jornada també es van compartir bones pràctiques municipals en matèria de prevenció i lluita contra la violència de gènere. L’Ajuntament d’Alberic va presentar el projecte «Alberic contra la violència masclista», que inclou accions formatives per a la Policia Local i els Serveis Socials, activitats als centres educatius i espais de suport per a les dones.
El president de la Diputació, Vicent Mompó, i la vicepresidenta, Natàlia Enguix, van reafirmar el compromís de la institució amb les polítiques d’igualtat i van destacar l’augment de les ajudes destinades als municipis integrats en la Xarxa, que han passat de 700.000 euros en 2024 a 1,5 milions d’euros en 2026.
Els responsables provincials també van remarcar la importància de la col·laboració entre administracions per a prevenir, detectar i combatre la violència contra les dones, i van animar els municipis que encara no formen part de la Xarxa a sumar-se a esta iniciativa.