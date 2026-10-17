Mostbet AZ – bukmeker ve kazino Mostbet – Giriş rəsmi sayt
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mosbet və digər oyun platformalarında da olduğu kimi, burada da yaş limitleri var: qeydiyyat 18 yaşından yuxarı olanlar üçün məhdudlaşdırılmışdır. Bu sərhədin əsas məqsədi, gənc istifadəçilər üçün təhlükəsizlik və hüquqi qorunmanın təmin edilməsi.
Lisenziya və Rəsmi Qəbul
Mostbet azerbaijan, 2023-cü ildən etibarən Azərbaycan Respublikası Dövlət Bürosu tərəfindən verilib və bu, oyunların ədalətli, şəffaf və qanuni şəkildə keçirildiyini təsdiq edir. Lisenziya ödənişləri vaxtında və şəffaf şəkildə həyata keçirilir, bu da istifadəçilər üçün etibar faktorunu yüksəldir.
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