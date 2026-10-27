Miguel Barrachina visita les obres del barranc de Picassent en la recta final dels treballs

L’actuació busca recuperar l’estabilitat del terreny afectat per les inundacions d’octubre de 2024 i reduir el risc de nous danys.
El conseller destaca que l’Horta Sud compta amb nou actuacions d’emergència, amb una inversió superior als 25 milions d’euros.
El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Miguel Barrachina, ha visitat hui les obres del barranc de Picassent, que es troben en la recta final. Durant la visita, el conseller ha reclamat una major actuació de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer davant els problemes derivats de les inundacions.
Les obres formen part del programa d’emergència per a reparar els danys en les lleres i els entorns urbans provocats per les inundacions d’octubre de 2024, que contempla intervencions en diferents municipis de l’Horta Sud. En esta comarca s’han previst nou actuacions amb una inversió superior als 25 milions d’euros, distribuïdes entre Picassent, Alcàsser, Beniparrell i Torrent.
Barrachina ha explicat que es tracta d’una zona urbana on l’aigua es va emportar part del terreny que sosté un carrer, una vorera i diversos serveis que el veïnat utilitza diàriament. Per això, la finalitat dels treballs és recuperar l’estabilitat del terreny i reduir el risc de nous danys.
El conseller ha subratllat el caràcter preventiu d’estes intervencions, ja que la pèrdua de part dels marges d’un barranc pot estendre els danys a les instal·lacions i edificacions pròximes.
Els treballs consisteixen en la construcció d’un mur d’escullera per a contindre el talús i recuperar l’estabilitat del marge afectat, respectant la secció hidràulica del barranc per a no reduir-ne la capacitat d’evacuació de l’aigua.
Estes obres responen a les necessitats detectades en les lleres afectades per les inundacions i permeten actuar en els punts on l’erosió del terreny pot comprometre infraestructures i serveis pròxims. En este sentit, la protecció davant les inundacions requereix conéixer les característiques de cada llera, reparar els danys i mantindre les infraestructures en condicions adequades per a reduir els riscos i protegir la població.