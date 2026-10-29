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L’Associació de Comerços i Empreses de Benifaió compleix 25 anys

L’Associació de Comerços i Empreses de Benifaió compleix 25 anys

Des de que l’organització va començar a treballar per a enfortir el comerç local, donar suport als negocis del municipi i impulsar l’activitat econòmica.

Durant este quart de segle, l’associació ha contribuït a posar en valor els establiments de proximitat, fomentar les compres al poble i reforçar la relació entre comerciants, empreses i veïnat.

Este aniversari representa una oportunitat per a reconéixer la tasca realitzada al llarg dels anys i continuar apostant per un comerç pròxim, dinàmic i compromés amb el futur de Benifaió.

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