L’Associació de Comerços i Empreses de Benifaió compleix 25 anys
Des de que l’organització va començar a treballar per a enfortir el comerç local, donar suport als negocis del municipi i impulsar l’activitat econòmica.
Durant este quart de segle, l’associació ha contribuït a posar en valor els establiments de proximitat, fomentar les compres al poble i reforçar la relació entre comerciants, empreses i veïnat.
Este aniversari representa una oportunitat per a reconéixer la tasca realitzada al llarg dels anys i continuar apostant per un comerç pròxim, dinàmic i compromés amb el futur de Benifaió.