Torrent recorda les víctimes de la DANA en el segon aniversari de la tragèdia

Torrent homenatja les 11 víctimes mortals de la DANA amb un minut de silenci i una ofrena floral al Mas del Jutge.
Amparo Folgado recorda les víctimes i reafirma el compromís municipal amb les famílies i la millora de la seguretat ciutadana.
Torrent ha recordat aquest dijous les 11 víctimes mortals de la DANA quan es compleixen dos anys de les devastadores inundacions del 29 d’octubre de 2024.
Amb motiu d’aquest aniversari, l’Ajuntament ha convocat un minut de silenci a les 12:00 hores a la porta del consistori i ha realitzat una ofrena floral al monument commemoratiu del Mas del Jutge, una de les zones més castigades per la riuada, per a mantindre viva la memòria dels falcats i acostar l’afecte de tota la ciutat als seus familiars.
L’alcaldessa, Amparo Folgado, ha subratllat que el record de les víctimes i el suport a les seues famílies continuen sent la prioritat: «Dos anys després, el dolor continua present. No podem oblidar els seus noms ni el buit que van deixar.
Hui és un dia per a recordar-los amb tot el nostre respecte i per a traslladar als seus éssers estimats que continuem al seu costat». Així mateix, el consistori ha expressat el seu agraïment als cossos de seguretat, serveis d’emergència i voluntaris per la seua ajuda desinteressada, i ha conformat el seu compromís de continuar treballant per a millorar la seguretat i la protecció de tota la ciutadania.