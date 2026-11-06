La Generalitat localitza sòl per a més de 130.500 vivendes a València

L’estudi identifica 1.546 hectàrees aptes per al desenvolupament residencial a l’àrea metropolitana i altres 1.600 hectàrees per a usos industrials i logístics.
La planificació aposta per un creixement urbà compacte i allunyat de les zones inundables, complementat amb infraestructures de defensa davant futures avingudes.
La Generalitat Valenciana ha identificat més de 1.546 hectàrees de sòl amb condicions adequades per al desenvolupament residencial a l’àrea metropolitana de València, amb una capacitat estimada per a albergar aproximadament 131.500 vivendes.
A més del sòl residencial, l’estudi identifica al voltant de 1.600 hectàrees destinades potencialment a usos industrials i logístics, que podrien oferir noves oportunitats per a la implantació d’activitats empresarials.
Així ho recull l’Estudi tècnic de sòls segurs per a usos residencials i industrials en els municipis afectats per la DANA de 2024, presentat este divendres a València.
El document, elaborat per l’Administració autonòmica amb la col·laboració dels ajuntaments i liderat per l’arquitecte Alejandro Escribano, analitza una superfície de 1.951 quilòmetres quadrats corresponent a 86 municipis. Per a determinar els terrenys amb potencial de desenvolupament, s’ha utilitzat la cartografia de les inundacions provocades per la DANA del 29 d’octubre de 2024 i els condicionants de perillositat d’inundació.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha presentat els resultats de l’estudi en un acte en què també ha participat l’alcaldessa de València, María José Catalá, així com representants municipals de localitats afectades per les inundacions.
Un dels criteris que planteja l’estudi és prioritzar un model de creixement compacte, pròxim als nuclis urbans existents i connectat amb els servicis i el transport públic. La finalitat és evitar nous desenvolupaments en terrenys exposats a riscos d’inundació i afavorir una ordenació territorial més segura.
La Generalitat considera que la identificació de sòl adequat ha d’anar acompanyada d’actuacions que reduïsquen el risc d’inundació. Per això, Pérez Llorca ha assenyalat que la planificació territorial ha de completar-se amb infraestructures de defensa hídrica, com ara canalitzacions, basses de laminació i actuacions per a eliminar obstacles que dificulten el pas de l’aigua.
En este sentit, Pérez Llorca ha defensat la necessitat de combinar la planificació urbanística amb mesures de protecció davant de futures avingudes, tant en els nous desenvolupaments residencials com en els industrials.