L’Artística de Carlet celebra Santa Cecília amb un concert especial al Teatre Giner

La Banda Simfònica oferirà l’actuació el divendres 20 de novembre, a les 21 hores, sota la direcció de Ramón Estarlich Espada.
Durant la vetlada es presentarà Arianna Núria Pruteanu com a Musa de la Música 2026 i es donarà la benvinguda a les noves incorporacions de la formació.
L’Agrupació Musical L’Artística de Carlet celebrarà la festivitat de Santa Cecília amb un concert especial el pròxim divendres 20 de novembre, a les 21 hores, al Teatre Giner.
La cita comptarà amb l’actuació de la Banda Simfònica de L’Artística de Carlet, sota la direcció de Ramón Estarlich Espada, en una vetlada dedicada a compartir la música i commemorar una de les dates més importants per a l’agrupació.
Durant l’acte tindrà lloc la presentació d’Arianna Núria Pruteanu com a Musa de la Música 2026, acompanyada de la seua Cort d’Honor. A més, es farà entrega dels regals a les persones guanyadores del Concurs de Dibuix de Santa Cecília i es donarà la benvinguda a les noves incorporacions a la Banda Simfònica.
El concert se celebrarà al Teatre Giner de Carlet, a partir de les 21 hores, i formarà part dels actes organitzats per l’agrupació amb motiu de Santa Cecília.