La Ciberliga torna a les aules per a previndre riscos a internet

La Generalitat i la Guàrdia Civil impulsen una nova edició de la iniciativa, dirigida a estudiants de 4t d’ESO, per a fomentar un ús segur i responsable de les noves tecnologies.
La fase autonòmica combinarà formació, activitats pràctiques i reptes per equips, amb una classificació prevista durant el primer trimestre de 2027.
La Generalitat Valenciana i la Guàrdia Civil impulsaran una nova edició de la Ciberliga als centres educatius de la Comunitat Valenciana amb l’objectiu de conscienciar els més joves sobre els riscos d’internet i fomentar un ús segur i responsable de les noves tecnologies.
La iniciativa, que arriba a la seua segona edició a la Comunitat Valenciana, s’emmarca en la huitena edició estatal de la National Cyber League i està dirigida a l’alumnat de 4t d’ESO.
La competició planteja diferents situacions pràctiques relacionades amb la seguretat digital que els estudiants hauran de resoldre per equips. Entre els objectius de la formació es troben aprendre a identificar possibles estafes, previndre accessos no autoritzats i protegir les dades personals i la informació que comparteixen en internet.
La consellera d’Educació, Cultura i Universitats, Carmen Ortí, ha destacat la importància d’incorporar l’educació en ciberseguretat als centres escolars i proporcionar als joves eines per a identificar les amenaces del món digital i protegir la seua informació personal.
La fase autonòmica consistirà en una jornada formativa de tres hores que combinarà diferents activitats. El programa inclou una conferència sobre l’ús segur i responsable de les noves tecnologies, una sessió pràctica sobre eines d’autoprotecció digital i una competició per equips basada en reptes de ciberseguretat.
D’esta manera, els participants podran posar en pràctica els coneixements adquirits i familiaritzar-se amb situacions que poden trobar-se habitualment quan naveguen per internet o utilitzen les xarxes socials.
Amb la nova convocatòria, la competició amplia la seua implantació territorial i continuarà desenvolupant la fase classificatòria autonòmica durant el primer trimestre de 2027.