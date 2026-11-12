La Generalitat impulsa a Albal una promoció de 30 habitatges públics industrialitzats

La promoció s’alçarà en un solar públic i utilitzarà sistemes constructius industrialitzats per a agilitzar la construcció d’habitatge assequible.
El projecte forma part del pla de 181 habitatges impulsat en cinc municipis afectats per la DANA i del nou clúster valencià d’innovació en construcció industrialitzada
La vicepresidenta primera i consellera d’Habitatge, Ocupació, Joventut i Igualtat, Susana Camarero, ha posat en valor el projecte de construcció industrialitzada de 30 Habitatges de Protecció Pública a Albal, una actuació estratègica emmarcada en el Pla VIU DANA de la Generalitat per a donar una resposta àgil, sostenible i assequible a l’emergència residencial i als municipis afectats per les riuades.
La promoció s’alçarà en un solar públic propietat de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl aquest edifici suposa un dels projectes pioners de la Comunitat Valenciana en l’ús de sistemes constructius industrialitzats aplicats a l’habitatge públic.
L’actuació d’Albal forma part del paquet inicial de 181 habitatges industrialitzats que el Consell està desplegant en cinc municipis afectats per la DANA i que aquesta mateixa setmana s’ha vist reforçat amb la constitució oficial del primer Clúster d’Innovació de la Construcció Industrialitzada de la Comunitat Valenciana, integrat per 45 empreses, universitats i centres tecnològics per a consolidar aquest model com a motor de regeneració urbana.