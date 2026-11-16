La cinquena edició de la recreació ha oferit mercat d’artesania, desfilada de tropes i representacions ambientades en l’època napoleònica.
La jornada també ha recuperat la figura de Maria Antònia Talens Mezquita, coneguda com La Marqueseta, protagonista de la memòria històrica local.
Carcaixent ha tornat a viatjar al passat este diumenge amb la celebració de la cinquena Recreació Històrica de la Batalla de Carcaixent, una cita que recorda els fets ocorreguts el 13 de juny de 1813, durant la Guerra de la Independència.
La jornada ha reunit diferents activitats ambientades en l’època napoleònica, amb mercat d’artesania i gastromercat, desfilada de tropes i representacions d’instrucció militar, abans de l’escenificació de la batalla.
La iniciativa recupera també la figura de Maria Antònia Talens Mezquita, coneguda com La Marqueseta, a qui la tradició local atribueix un paper destacat en la defensa de la població davant les tropes franceses. Amb esta cinquena edició, Carcaixent continua acostant la seua història al veïnat i posant en valor un episodi que forma part de la memòria col·lectiva del municipi.