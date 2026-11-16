Cullera ha posat este divendres el punt final a una intensa setmana de formació policial que ha reunit al municipi prop d’un centenar de guies canins i els seus gossos procedents de policies locals de tot Espanya.
El curs, centrat en l’especialització i certificació per a la detecció d’estupefaents, ha conclòs amb una gran exhibició oberta al públic als Jardins del Mercat.
El moment més solemne i emotiu de la jornada s’ha viscut abans de començar les demostracions, quan agents, veïns i escolars han guardat un respectuós minut de silenci en memòria del Policia Nacional Juan José Rodríguez i del seu gos, Deny, morts esta setmana en l’explosió d’un artefacte a Oviedo. Un tribut amb el qual s’ha volgut recordar la lleialtat i el sacrifici en acte de servici d’estos binomis.
Després de l’homenatge, els xiquets i xiquetes dels centres educatius de la localitat han gaudit en directe de diverses simulacions d’intervenció. Els alumnes han pogut comprovar com el joc i l’olfacte es combinen en tècniques com el «marcatge pagella» (marcaje lapa), l’eix principal del curs, en què el gos assenyala el punt exacte on s’amaga la droga quedant-se immòbil amb el musell apegat.
La setmana formativa s’ha tancat oficialment a l’Auditori Municipal, on les autoritats locals han entregat els diplomes i certificacions als agents participants.