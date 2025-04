Carlos Mazón: “Posem en marxa ajudes al pasturatge per afavorir la prevenció d’incendis forestals i impulsar la ramaderia extensiva”

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat la posada en marxa d’una línia d’ajudes al pasturatge, amb l’objectiu de prevenir incendis forestals, impulsar la ramaderia extensiva i donar suport a l’economia rural.

Acompanyat pel conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, Mazón ha explicat que esta ajuda, dotada amb 300.000 euros, es podrà sol·licitar fins al 29 d’abril i està destinada a explotacions ramaderes d’oví, cabrum, equí o boví extensiu amb una superfície mínima de 5 hectàrees.

“Des de 2022 hem triplicat la quantitat destinada a esta línia”, ha subratllat Mazón.

També ha destacat que el pasturatge és una pràctica agroforestal sostenible que fomenta el desbrossament natural per part dels animals.

“La ramaderia és un element vital per a la protecció del territori, la gestió sostenible del bosc i la preservació del paisatge”, ha afirmat.

Campanya ‘Stop al Foc’

Mazón ha emmarcat esta línia d’ajuda dins de les accions de lluita contra el foc, com la campanya ‘Stop al Foc’, reforçada en Setmana Santa i Pasqua amb un dispositiu format per 1.357 efectius:

467 a la província de València

338 a la d’Alacant

552 a la de Castelló

El dispositiu inclou bombers forestals, unitats terrestres, autobombes, mitjans aeris i membres dels consorcis provincials.

Entre les seues funcions:

Vigilància preventiva en zones recreatives

Supervisió de l’ús del foc

Vols de reconeixement amb mitjans aeris carregats amb aigua i retardant

S’establiran rutes especials per les zones amb més massa forestal i es preveuen mesures específiques per al nivell 3 de preemergència per risc d’incendis forestals.

Compromís amb els Bombers Forestals

El president ha reafirmat el compromís del Consell amb els Bombers Forestals, amb la posada en marxa del tercer torn que garantix l’operativitat 24 hores durant tot l’any.

També ha anunciat mesures per:

Augmentar el personal

Millorar l’estabilitat laboral

Incrementar els recursos tècnics de prevenció i resposta