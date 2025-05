El 99,67 % de l’alumnat d’Infantil i Primària estudiarà en la llengua base triada per les famílies el curs 2025/2026

El conseller d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, José Antonio Rovira, ha informat aquest dimarts que el 99,67 % de l’alumnat d’Infantil i Primària de la Comunitat Valenciana cursarà els seus estudis en la llengua base escollida per les famílies per al pròxim curs 2025/2026.

Rovira ha valorat com un èxit aquest procés, destacant que la consulta realitzada entre el 25 de febrer i el 4 de març ha donat com a resultat una distribució equilibrada: 50,53 % a favor del valencià i 49,47 % a favor del castellà.

El procés d’admissió escolar, que es fa de forma telemàtica a través de la plataforma AdmiNova, s’ha iniciat aquest dimarts i finalitzarà el 14 de maig. Com a novetat, enguany també es realitzarà en línia l’admissió extraordinària del mes de juliol i la confirmació de plaça als centres adscrits.

Més unitats malgrat la baixada de natalitat

Tot i el descens de la natalitat (amb 5.956 alumnes menys que l’any anterior), s’oferiran 39 unitats més per a 3 anys, passant de 1.983 a 2.022. Això es deu a la voluntat de mantindre la qualitat educativa i atendre millor l’alumnat, especialment en zones amb risc de despoblació.

Per segon any consecutiu, la Generalitat redueix el nombre mínim d’alumnes per a mantindre unitats actives en escoles rurals: de 6 a 3 per al primer grup i successivament per als següents. A més, s’ha ampliat l’oferta d’Infantil de primer cicle en municipis on encara no existia.

Atenció a les zones castellanoparlants

Malgrat que el castellà predomina a les zones de predomini castellanoparlant (99 % a Primària), s’han habilitat 40 unitats en valencià (9 en Infantil i 31 en Primària) per a donar resposta a les famílies que han triat aquesta opció. Aquestes unitats es troben en municipis com Segorbe, Buñol, Loriguilla, Elda o Torrevieja, entre altres.

Accés a la informació i elecció lliure

Les famílies poden visualitzar les vacants per llengua base en la web d’AdmiNova i indicar en cada petició la llengua desitjada. Si volen optar al mateix centre en ambdues llengües, hauran d’emplenar dues sol·licituds diferents dins del formulari de 20 opcions.

Segons Rovira, “per segon any consecutiu les famílies poden triar lliurement el centre educatiu gràcies al districte únic, i el sistema garanteix que la seua elecció lingüística siga respectada”.