Mazón anuncia un nou Decret d’Acolliment amb “doble oferiment” per facilitar l’adopció

Carlos Mazón anuncia que el nou Decret d’Acolliment inclourà el “doble oferiment” per facilitar l’adopció a les famílies acollidores

El Consell aposta per mantindre els vincles emocionals i oferir estabilitat als menors amb una acollida més flexible i centrada en les seues necessitats

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat aquest dijous que el nou Decret d’Acolliment incorporarà el doble oferiment, una mesura que permetrà a les famílies acollidores accedir també als processos d’adopció quan siga possible i beneficiós per al menor.

Amb aquesta modificació, es dona resposta a una reivindicació històrica de les famílies acollidores, amb l’objectiu de preservar els vincles emocionals que es generen durant l’acolliment, especialment en etapes primerenques de la vida dels xiquets i xiquetes.

“No volem un xiquet per a una família, sinó la millor família per a cada xiquet”, ha remarcat Mazón durant la I Taula de Participació i Col·laboració en matèria d’Acolliment Familiar i Adopció de la Comunitat Valenciana, celebrada amb motiu del Dia Mundial de l’Acolliment Familiar (31 de maig).

Cap a un model d’acolliment més estable i humà

Carlos Mazón ha detallat que el nou model aposta per una major flexibilitat sense perdre el rigor, amb menys transicions, més formació i acompanyament a les famílies, i un increment del nombre de xiquets i xiquetes que creixen en entorns familiars i no institucionals.

A més, el decret contempla millores en la formació i valoració de les famílies candidates a l’adopció i el foment de les adopcions obertes, quan es puguen mantindre vincles amb la família biològica o acollidora de manera segura i saludable.

“Amb aquest decret impulsem una acollida centrada en l’estabilitat emocional i el benestar dels menors. Volem menys ruptura i més continuïtat”, ha afirmat el president.

Més recursos i suport a les famílies

El cap del Consell ha destacat també altres iniciatives implementades per la Generalitat per enfortir el sistema de protecció a la infància:

Increment del pressupost de la Direcció General d’Infància i Adolescència en un 14,6% per a 2025, fins a arribar als 84,2 milions d’euros , dels quals 18,9 milions es destinaran directament a l’acolliment familiar.

de la Direcció General d’Infància i Adolescència en un per a 2025, fins a arribar als , dels quals es destinaran directament a l’acolliment familiar. Ampliació de les deduccions fiscals per incloure totes les modalitats de família.

per incloure totes les modalitats de família. Educació gratuïta de 0 a 3 anys per a famílies acollidores.

per a famílies acollidores. Reforma de la Llei d’Hisenda per evitar interrupcions en el pagament de les prestacions a l’inici de cada exercici pressupostari.

per evitar interrupcions en el pagament de les prestacions a l’inici de cada exercici pressupostari. Ajuts específics per a famílies acollidores afectades per les riuades, mitjançant el Decret DANA.

Finalment, Mazón ha reafirmat el compromís del Consell amb una política de protecció centrada en el menor, i ha agraït la tasca de totes les famílies que formen part del sistema d’acolliment.

“Escoltar-vos és imprescindible per avançar. Per això totes les mesures que prenem estan pensades amb vosaltres i per a vosaltres, per garantir el millor futur per als nostres menors”.