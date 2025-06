Carlos Mazón assisteix a la XXVIII Conferència de Presidents

El president de la Generalitat sol·licitarà l’exempció total d’impostos per a les ajudes als afectats per les riuades

Sol·licitació ’aprovació d’un FLA extraordinari i un nou model de finançament, entre altres qüestions

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha assistit hui a la XXVIII Conferència de Presidents, celebrada al Palau de Pedralbes de Barcelona.

Es tracta d’una trobada en què les comunitats autònomes i el Govern d’Espanya abordaran qüestions clau en matèria de vivenda, educació, model energètic, finançament i migració, entre altres temes.

El cap del Consell ja va avançar ahir que sol·licitaria, en esta conferència, tant l’aprovació d’un Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) extraordinari com l’exempció total d’impostos per a les ajudes destinades als afectats per les riuades.