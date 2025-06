La Generalitat elimina 10.601 habitatges turístics del Registre de Turisme per no comptar amb referència cadastral



Per províncies, un total de 7.438 habitatges s’han donat de baixa a Alacant, 1.401 a Castelló i 1.762 a la província de València

La titular de Turisme avança que “arribarem a prop de 20.000 baixes abans de l’inici de l’estiu, després d’un procés minuciós que estem desenvolupant des de la Conselleria, i que afecta unes 34.000 habitatges turístics”.

Marián Cano recorda que el passat mes de març ja es van donar de baixa 886 habitatges d’ús turístic per no disposar de NIF/NIE, i que ara el procés avança amb aquells habitatges que no compten amb referència cadastral.

La Generalitat, a través de la Direcció General de Turisme de la Comunitat Valenciana, ha donat de baixa 10.601 habitatges d’ús turístic inscrits en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana, per no comptar amb referència cadastral única i individualitzada. Aquestes se sumen a les 886 habitatges d’ús turístic que es van donar de baixa el passat mes de març per no disposar de NIF/NIE.

Per províncies:

7.438 habitatges a la província d’ Alacant

a la província d’ 1.401 habitatges a la província de Castelló

a la província de 1.762 habitatges a la província de València

Es tracta d’habitatges que no compleixen els requisits de la normativa vigent, el Decret llei 9/2024 de modificació de la normativa reguladora dels habitatges d’ús turístic, aprovat el passat mes d’agost.

La consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Marián Cano, ha explicat que “estes mesures formen part d’un procés de depuració i actualització de la base de dades del Registre, que ja comptava amb més de 101.200 habitatges a desembre de 2024“.

“Un procés que, després de les baixes del passat mes de març i ara al juny, continuarà en una tercera fase imminent, prevista per a la segona quinzena de juny, on s’iniciarà l’expedient de baixa de 7.800 habitatges addicionals”, ha afegit Cano. Ha defensat que “l’objectiu és aplicar escrupolosament la llei i garantir l’oferta regulada“.

Amb això, “arribarem a prop de 20.000 baixes abans de l’inici de l’estiu, després d’un procés minuciós que estem desenvolupant des de la Conselleria, i que afecta unes 34.000 habitatges turístics en la seua totalitat“, ha especificat Cano.

Registre de Turisme CV

El Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana té com a principal finalitat proporcionar una eina de coneixement del sector turístic, permetent a l’administració dur a terme activitats d’ordenació, inspecció, control, verificació, programació i planificació.

Per garantir el bon funcionament d’aquestes activitats, és imprescindible disposar d’un registre actualitzat, per la qual cosa des de la Direcció General de Turisme s’ha identificat la necessitat d’actualitzar les dades essencials dels habitatges d’ús turístic per a realitzar les gestions de manera adequada. La manca d’informació clau, com el número d’identificació fiscal (NIF), el telèfon i el correu electrònic dels titulars, està dificultant les notificacions electròniques i la tramitació dels procediments.