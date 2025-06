Agricultura convoca ajudes per a les Agrupacions de Defensa Sanitària Ramaderes (ADSG)

La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha convocat ajudes per un import de 955.000 euros, destinades a les Agrupacions de Defensa Sanitària Ramaderes (ADSG) de la Comunitat Valenciana.

L’objectiu d’estes subvencions és compensar els costos de les actuacions de prevenció, control, lluita o eradicació de malalties animals, tant presents com emergents, dutes a terme per les ADSG en el marc del Pla Anual Zoosanitari (PAZ).

Podran beneficiar-se d’estes ajudes fins a 80 ADSG, que agrupen pràcticament la totalitat del bestiar boví, oví, cabrí, porcí i cunícola, així com part del ramat apícola i equí de la Comunitat Valenciana.

Ajudes per a vacunació contra la llengua blava

Enguany, la Conselleria ha incorporat ajudes específiques per a l’aplicació de vacunes contra la llengua blava, com a resposta a la nova estratègia estatal adoptada per al 2025 davant el risc de difusió dels serotips 3 i 8, de gran rellevància epidemiològica.

Les despeses subvencionables inclouen:

Honoraris del veterinari responsable de l’ADSG.

responsable de l’ADSG. Compra de vacunes, antiparasitaris, biocides i material per a la presa de mostres .

. Anàlisis laboratorials no realitzables en centres oficials.

no realitzables en centres oficials. Serveis de neteja i desinfecció després de la declaració oficial d’un focus sanitari.

Condicions i terminis

La convocatòria compta amb un pressupost inicial de 650.000 euros, ampliable fins als 955.000 euros segons la normativa autonòmica.

Els imports màxims que podrà rebre cada ADSG són:

Fins a 32.000 euros per programes obligatoris.

per programes obligatoris. Fins a 4.000 euros per cada programa voluntari (amb un màxim de dos).

per cada programa voluntari (amb un màxim de dos). 5.000 euros addicionals en cas d’incloure actuacions contra la llengua blava.

Les ajudes es calcularan segons mòduls econòmics per espècie i tipus d’actuació, considerant el cens d’animals i el nombre d’explotacions per a boví, oví, cabrí, porcí, cunícola, equí i apícola.

També es contemplen compensacions per:

Vacunacions (llengua blava, febre Q, etc.).

(llengua blava, febre Q, etc.). Muestrejos i proves diagnòstiques .

. Programes voluntaris per a malalties concretes com la agalàxia contagiosa o la rinotraqueïtis infecciosa bovina.

Les actuacions subvencionables hauran d’haver-se executat fins al 30 de setembre de 2025, i el termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Col·laboració amb el sector ramader

La Conselleria destaca que les Agrupacions de Defensa Sanitària Ramaderes representen un model eficaç d’organització col·lectiva de les explotacions per a l’aplicació conjunta de programes sanitaris, millorant l’eficiència en l’ús de recursos i la protecció de la sanitat animal.

Així mateix, es remarca el compromís de la Generalitat en la lluita i eradicació de malalties, així com en el suport a estructures preventives que afavorisquen la competitivitat i la rendibilitat de les explotacions ramaderes mitjançant un alt nivell sanitari.