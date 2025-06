L’Ajuntament d’Alzira continua treballant per habilitar refugis climàtics exteriors a la ciutat

Alzira treballa en l’habilitació d’espais d’ombra en diferents punts de la ciutat per a lluitar contra les altes temperatures.

Els refugis climàtics exteriors es projecten en places com la de Cartonatges o Generalitat.

També la plaça de l’Escola d’Adults o la Plaça d’Alacant formaran part de l’objectiu més ampli de reverdir la ciutat. Les obres de remodelació de la segona, que ja han començat, permetran instal·lar arbres i alguna font on abans se situava la gasolinera.

L’alcalde ha recordat que també s’està treballant en esta línia als col·legis Ausiàs March i Lluís Vives. Tot i que és probable que les noves estructures com pèrgoles, marquesines o nebulitzadors no arriben per als mesos centrals de l’estiu, des de l’Ajuntament recorden que la ciutat disposa de zones amb ombra exteriors i també refugis climàtics interiors, com poden ser les botigues o els edificis municipals.

A més, l’Ajuntament d’Alzira col·labora amb Creu Roja per oferir refugis en onades tant de fred com de calor a les persones més vulnerables. Així, en època estival, és la seu de Creu Roja l’espai habilitat per seure, menjar, refrescar-se i, fins i tot, dutxar-se. Des del consistori han posat l’èmfasi en la necessitat d’apostar pels espais que rebaixen l’obra dura en benefici del terra, amb superfícies d’ombra, zona verda i humida, seients i punts d’aigua pròxims.