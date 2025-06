Nuria Martínez destaca el paper clau dels registres per garantir drets i propietat

La consellera de Justícia i Administració Pública, Nuria Martínez, ha posat en valor la tasca que duen a terme els registres de la propietat i mercantils per a salvaguardar la propietat privada i garantir els drets de les persones.

Durant l’acte de cloenda del curs acadèmic 2024-2025 de la Càtedra de Dret Immobiliari Registral ‘Bienvenido Oliver’, la consellera ha afirmat que “en moments d’incertesa, és vital oferir certesa i protecció a famílies i empreses”, i facilitar així la resolució de conflictes, ja siga sobre titularitats, límits, càrregues o, com passa actualment, ocupacions i embargaments.

Martínez ha explicat també que “el dret immobiliari registral s’està adaptant a les necessitats d’una societat més connectada i digitalitzada”, formant part d’un procés de transformació i modernització de l’arquitectura jurídica.

La Conselleria de Justícia és sensible a la necessitat de modernitzar i transformar la justícia, mitjançant eines que milloren la interacció amb els usuaris i agilitzen la feina dels registradors.

“Aquest és un dels grans reptes de la Justícia: avançar cap a un model més eficient, àgil, pròxim i accessible”, ha destacat Martínez.

En aquesta línia, la Conselleria està desplegant Just@, el nou sistema de gestió processal per als jutjats i tribunals de la Comunitat Valenciana, que es complementa amb un Sistema d’Interconnexió de Registres, destinat a intercanviar documentació de forma digital amb entitats públiques.

Segons la consellera, “aquesta nova funcionalitat, que s’oferix als registres per a comunicacions com titularitats o embargaments, suposarà més rapidesa, eficiència i seguretat jurídica per als operadors”.

Finalment, Nuria Martínez ha reconegut el paper fonamental de la Càtedra ‘Bienvenido Oliver’ per a impulsar el coneixement, la innovació i la transferència d’aquest saber a la societat, destacant la seua importància per a la seguretat jurídica en la propietat i transmissió de béns immobles, clau per a l’economia i la vida de les famílies.