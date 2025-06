L’Arxiu Municipal de Sueca rep quatre donacions de gran valor històric i patrimonial

L’Arxiu Municipal de Sueca ha incorporat recentment quatre donacions documentals de gran importància històrica i patrimonial, gràcies a la col·laboració de veïns i veïnes del municipi.

El regidor de l’àrea, Sergi Tomás, ha expressat el seu agraïment destacant que aquests materials enriquixen el fons documental local i ajuden a preservar la memòria col·lectiva de la ciutat.

Les donacions inclouen:

Fons del Cercle de Belles Arts de Sueca (1984–2004), entregat per Salvador Solanes Rojo, un dels fundadors de l’entitat. El conjunt recull actes, informes, relacions institucionals i aparicions en mitjans, entre altres documents.

Arxiu personal de Gordiano Ribera Marqués (1857–1910), primer cronista oficial de Sueca i fundador de l’antic Asil d’Ancians. La donació ha sigut anònima.

Dossier fundacional del Centre de Dia per a Menors de Sueca (1988–2007), recollit per la seua creadora, funcionària municipal, que també ha optat per l’anonimat.

Documents personals i polítics de José Llerandi Núñez (1865–1961), destacat advocat, fundador de diverses entitats locals i alcalde de Sueca durant la II República. La donació l’ha realitzada la seua neta.

Amb aquestes incorporacions, l’Arxiu amplia notablement els seus recursos sobre la vida social, política i cultural de Sueca al llarg dels segles XIX i XX, i referma la seua funció com a centre de preservació de la història local.