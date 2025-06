Mazón: “Posem en marxa un pla integral per a previndre, combatre i reduir l’ocupació il·legal”

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat el llançament d’un Pla integral contra l’ocupació il·legal de vivendes

Objectiu de previndre, combatre i reduir les activitats il·lícites relacionades amb l’ocupació, alhora que augmentar la seguretat dels propietaris i millorar la convivència social.

Aquest pla respon a la creixent alarma social i al fet que en els últims catorze anys les denúncies per ocupació il·legal s’han multiplicat per sis a Espanya, amb dades similars a la Comunitat Valenciana.

Principals mesures del pla:

Creació d’una oficina d’atenció a víctimes d’ocupació amb assistència immediata telefònica (a través del 012).

amb assistència immediata telefònica (a través del 012). Assessorament legal, psicològic i social personalitzat en 37 oficines d’assistència a víctimes i 66 centres JustipProp.

Formació especialitzada per a advocats, policies locals i autonòmics en protocols antiocupació.

Desenvolupament d’una guia informativa per a previndre i actuar davant l’ocupació, distribuïda pels ajuntaments.

per a previndre i actuar davant l’ocupació, distribuïda pels ajuntaments. Acord amb administradors de finques per a protocols d’actuació.

Connexió telemàtica per a identificar ràpidament el titular de l’immoble ocupat i agilitzar desallotjaments.

Coordinació amb Serveis Socials per a valorar possibles situacions de vulnerabilitat.

Reclamacions al Govern central:

Derogació de la Llei de Vivenda , que segons Mazón perjudica la seguretat jurídica dels propietaris.

, que segons Mazón perjudica la seguretat jurídica dels propietaris. Agilització dels processos judicials, especialment els desnonaments.

Reforç del paper de les Forces i Cossos de Seguretat per a intervencions immediates.

Introducció de desgravacions fiscals per a propietaris amb immobles ocupats.

Mazón ha recordat que quan va accedir al Govern valencià fa dos anys, més del 10 % de les vivendes socials estaven ocupades, i ha criticat que l’anterior Govern del Botànic no va entregar ni una sola vivenda social en vuit anys ni va afrontar adequadament el problema.

Finalment, ha destacat que la vivenda és una prioritat per al Consell i ha assenyalat mesures ja posades en marxa, com el Pla Viu, rebaixes fiscals i ajudes per a joves, amb l’objectiu d’impulsar un mercat de lloguer segur i accessible.