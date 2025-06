La vinya, el cultiu més afectat per la pedregada a Utiel-Requena i la Foia de Bunyol

Han afectat prop de 3.000 hectàrees de cultiu a les comarques d’Utiel-Requena i la Foia de Bunyol,

LA UNIÓ Llauradora ha informat que les fortes tempestes amb pedra registrades ahir dijous han afectat prop de 3.000 hectàrees de cultiu a les comarques d’Utiel-Requena i la Foia de Bunyol, amb pèrdues econòmiques que podrien superar els 3 milions d’euros, segons les primeres estimacions.

Els danys, que varien entre el 10% i el 80% segons les parcel·les, afecten principalment a la vinya, cultiu predominant en la zona d’Utiel-Requena, tot i que també s’han registrat afectacions en olivera, ametler i cereals. A la Foia de Bunyol, destaca el cas de Godelleta, on a més dels cultius tradicionals, també hi ha danys en cítrics.

Els municipis amb més superfície afectada són:

A Utiel-Requena : Utiel (sobretot en la partida de Casas de Utiel), Requena (en les aldees de San Juan i Roma) i Caudete de las Fuentes.

: Utiel (sobretot en la partida de Casas de Utiel), Requena (en les aldees de San Juan i Roma) i Caudete de las Fuentes. A la Foia de Bunyol: Godelleta concentra la major part dels danys.

Petició d’ajudes i mesures urgents

LA UNIÓ ha anunciat que sol·licitarà a Agroseguro que agilitze les peritacions per a garantir el pagament ràpid de les indemnitzacions als agricultors assegurats, ja que esta adversitat està coberta pel sistema d’assegurances agràries.

A més, l’organització ha proposat un paquet de mesures complementàries per a pal·liar els efectes de la pedregada:

Ajuda directa a les explotacions afectades, a través de bases reguladores urgents impulsades per la Generalitat, mitjançant la Conselleria d’Agricultura .

a les explotacions afectades, a través de bases reguladores urgents impulsades per la Generalitat, mitjançant la . Condonació de l’IBI rústic en les parcel·les afectades i construccions annexes.

en les parcel·les afectades i construccions annexes. Bonificació de les quotes de la Seguretat Social durant un any per als titulars d’explotacions perjudicades.

durant un any per als titulars d’explotacions perjudicades. Préstecs amb interessos subvencionats .

. Distribució gratuïta de fungicides , per a previndre l’aparició de fongs en els cultius danyats.

, per a previndre l’aparició de fongs en els cultius danyats. Suport específic per a les cooperatives comercialitzadores afectades per la reducció de collita.

Des de LA UNIÓ adverteixen que este tipus de fenòmens climàtics extrems s’estan tornant més freqüents i reclamen una planificació agrària adaptada al canvi climàtic, així com més agilitat per part de les administracions per a donar respostes ràpides i eficaces davant emergències com esta.