La Generalitat tramita la baixa de 7.000 vivendes turístiques sense referència cadastral

La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General de Turisme, ha iniciat la tramitació per donar de baixa 7.087 vivendes d’ús turístic del Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana per no disposar de referència cadastral única i individualitzada.

Aquestes vivendes se sumen a les 11.066 que ja es van eliminar del registre el passat mes de juny per la mateixa causa, amb la qual cosa el total de baixes acumulades enguany ascendeix ja a 11.952 vivendes.

Distribució provincial de les baixes

Alacant : 6.343 vivendes

: 6.343 vivendes Castelló : 408 vivendes

: 408 vivendes València: 336 vivendes

Les persones titulars rebran una notificació postal i disposaran de 10 dies hàbils des de la recepció per aportar la referència cadastral i evitar així la baixa del registre.

Compliment de la normativa i actualització del registre

La mesura es fonamenta en l’aplicació del Decret 10/2021, modificat pel Decret llei 9/2024, que regula les condicions per a la inscripció de les vivendes turístiques. Segons ha explicat la consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Marián Cano, aquest procés forma part de la depuració i actualització del registre, que a finals de 2024 comptava amb més de 101.200 vivendes inscrites.

“Amb aquesta tercera fase, es pretén garantir una oferta turística regulada i un registre complet, veraç i útil per a la planificació i el control del sector”, ha destacat la consellera.

Objectiu: un registre complet i funcional abans de final d’any

Una vegada finalitze aquesta fase, la Generalitat preveu continuar amb nous processos de revisió fins a completar la depuració abans de final de 2025.

El Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana és una eina essencial per a les funcions d’ordenació, inspecció i planificació del sector turístic. Per al seu correcte funcionament, és fonamental disposar de dades actualitzades. La manca d’informació bàsica com el NIF, telèfon o correu electrònic dels titulars dificulta les notificacions electròniques i els tràmits administratius.