Set detinguts i 17 investigats per una trama de robatori i venda de més de 13 tones de coure

Set detinguts i 17 investigats per un robatori massiu de coure a la Comunitat Valenciana”
“Desmantellada una trama que havia venut més de 13 tones de coure robat a través de centres legals de residus”
La Guàrdia Civil ha detingut set persones i ha investigat a 17 més per la sostracció de 13,2 tones de coure i la seva posterior introducció en el circuit legal a través d’un centre de tractament de residus. El material, valorat en més de 73.000 euros, ha estat restituït a l’empresa perjudicada.
Els fets es van produir el 22 de juliol a Almussafes, quan diversos individus van ser sorpresos manipulant arquetes de cablejat telefònic. Els agents van iniciar un dispositiu de recerca que va permetre la detenció dels sospitosos a Almussafes i Picassent. Els detinguts, d’edats compreses entre 20 i 44 anys i de nacionalitats ecuatoriana, boliviana, hondurenya i pakistanesa, estan acusats de robatori amb força. En aquesta primera fase es va recuperar més d’una tona de coure.
L’anàlisi posterior de la informació obtinguda va permetre localitzar altres punts de sostracció i un centre de processament de residus a L’Hospitalet de Llobregat, on els autors donaven aparència de legalitat al coure robat. També es va desmantellar una xarxa d’intermediaris i testaferros dedicats a la venda del material.
En la segona fase, es van recuperar les 13,2 tones de coure i es va procedir a la investigació de 17 persones més, d’entre 24 i 61 anys i de nacionalitats espanyola, hondurenya, boliviana, peruana i equatoriana, acusades de receptació.
La investigació ha estat desenvolupada pel Punt Principal d’Almussafes i l’Equip ROCA de Sueca, amb les diligències entregades als tribunals de Carlet i Mataró.